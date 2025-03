Разная Азия в IST

Ресторанное объединение «Комитет» открыло свой новый проект — азиатское бистро IST, где собраны хиты comfort food разных стран: от Японии до Индонезии

Над блюдами работали концепт-шеф Андрей Красов (ex. Margaret bistro, «Бали, «?Сад», Lucky Izakaya Bar) и шеф-повар Максим Давлетмуратов (ex. Pobo). В меню — простые и узнаваемые блюда без сложных гастрономических конструкций, в них главное — вкус и баланс.

Здесь готовят восемь видов хенд-роллов: с опаленным лососем и кимчи, с гребешком и перуанским терияки, с тунцом блюфин и авокадо. Подают салат «Цезарь» в азиатской интерпретации: с креветками или цыпленком, нори и классической заправкой с острой пастой табаджан, которая и вносит восточный акцент.

В качестве полноценной закуски можно взять лепешки роти с креветками и авокадо или с пастрами и сладкой горчицей. Среди супов стоят внимания два вида рамена: вегетарианский с тофу и грибами и японский тан-тан рамен с цыпленком. В разделе горячих блюд — выбор лапши и жареного риса, похожего на балийский nasi goreng, их можно заказать с крабом, говядиной или якитори из цыпленка. Среди хитов шефа — креветки с баклажаном и цыпленок с трюфельным понзу.

Винной картой занимался сомелье Flori Дмитрий Литвинов (ex. Birch, The Sizzle), многократный победитель премии Russian Wine Awards. Коктейльную карту создавал Михаил Мельник (ex. El Copitas), он уже семь лет живет в Азии и работал в популярных барах Гонконга.

За интерьерную концепцию отвечает архитектурное бюро Марии Федоровой Up to you Design. В интерьере бистро использованы природные материалы, а весь антураж символичен: барная стойка из индийского мрамора Шангри-Ла; арка как портал в иные миры из балийских легенд; традиционные японские шторы-занавеси ?норэн и другие характерные детали.

Альбина Самойлова