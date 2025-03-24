Вячеслав Гладков: в 2025 году на реализацию нацпроектов направят 23 млрд рублей

В Белгородской области в 2025 году планируется потратить более 23 млрд руб. на реализацию национальных проектов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Достижение основных показателей 11 нацпроектов планируется в рамках 39 региональных проектов.

Из общего объема финансирования в этом году будет законтрактовано более 16,6 млрд руб. Работы по этому направлению уже выполнены на 12 млрд руб., что составляет около 72% от плана.

По данным на 10 марта, выявлен 31 контрактный риск, включая 13 в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Вячеслав Гладков поручил министру строительства Оксане Козлитиной усилить контроль за устранением рисков, а министру цифрового развития Сергею Четверикову — продолжить работу по этому направлению.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» к концу 2025 года планируется завершить капитальный ремонт в отделениях №1 и №7 Городской поликлиники Белгорода, а также в Центре врачебно-оздоровительного пункта Ивнянской ЦРБ в селе Череново и Кривошеевском фельдшерско-акушерском пункте Прохоровской ЦРБ. Министр цифрового развития Сергей Четвериков доложил о нарушениях со стороны подрядчиков, которые должны быть устранены в ближайшее время.

«Есть время разобраться, если есть возможность, устранить замечания или недочеты, время еще позволяет. Через неделю доложить, если что-то не получается — доложить подробно», — отметил Вячеслав Гладков.

Алина Морозова