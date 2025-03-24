СКР возбудил дело после удара ВСУ по храму XIX века в Курской области

В городе Суджа в Курской области под обстрел украинских военнослужащих попал Свято-Троицкий храм. СКР по факту произошедшего возбудил уголовное дело о теракте (п «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ).

Как считает следствие, бойцы ВСУ целенаправленно обстреляли храм. В результате атаки здание частично обрушилось. При этом храм включен в список объектов культурного наследия России.

Свято-Троицкий храм в Судже был построен в 1812 году. С 1998 года его признали памятником градостроительства и архитектуры и культурным объектом регионального значения. Также сообщалось, что в начале наступления ВСУ на Курскую область в храме прятались от обстрелов мирные жители.

Никита Черненко