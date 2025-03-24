В Чувашии женщину обвиняют в истязании 14-летней дочери

В Чувашии возбудили уголовное дело против жительницы Красночетайского округа, которую подозревают в систематическом избиении 14-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

По данным следствия, женщина с мая 2024 по февраль 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно избивала дочь и применяла другие насильственные действия, причиняя ребенку физические и нравственные страдания. Девочку уже изъяли из семьи и передали под опеку близкой родственнице.

Матери предъявлены обвинения в истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ). Следователи допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Артём Дергунов