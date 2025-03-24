ООО «Башкирэнерго» начало перевод ПО «ЦЭС» на двухуровневую модель оперативно-технологического управления

В марте 2025 года в ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») начался завершающий этап перехода предприятия на двухуровневую систему оперативно-технологического управления (ОТУ). Была завершена модернизация здания для нового центра управления сетями (ЦУС) ПО «Центральные электрические сети» со всем необходимым диспетчерским оборудованием и программным оснащением.



24 марта состоялся перевод операционных функций 0,4-10 кВ Новоуфимского и Уфимского РЭС ПО «ЦЭС» в состав ЦУС производственного отделения. Передача функций проходила в режиме видеоконференции и была организована таким образом, чтобы персонал, обслуживающий энергообъекты двух районов электрических сетей, не потерял наблюдаемость и управляемость электросетевым комплексом. В оперативное управление ЦУС перешла энергетическая инфраструктура пригородных микрорайонов г. Уфы и Уфимского района Башкирии.

Из 11 районов электрических сетей ПО «ЦЭС» в ближайшее время будут переведены на обслуживание в ЦУС еще 9 РЭС.

Переход на двухуровневую модель ОТУ, начиная с 2018 года, происходит постепенно. По мере подготовки персонала функции диспетчеров районов электрических сетей передаются в центры управления сетями, расположенные на базах производственных отделений ООО «Башкирэнерго». На сегодня из десяти территориальных производственных отделений компании трехуровневая модель сохраняется только в Центральных электрических сетях.

Перевод на двухуровневую модель ОТУ обеспечивает равномерную загрузку диспетчеров и способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

ООО «Башкирэнерго»