Крыса обвалила акции ресторанной сети в Японии

Акции Zensho Holdings Co., владельца нескольких сетей ресторанов в Японии, рухнули на 7,1% после открытия Токийской фондовой биржи сегодня, 24 марта. Обвал произошел после того, как фирма признала, что один из клиентов принадлежащей ей сети популярных ресторанов Sukiya обнаружил в тарелке супа мисо крысу. Об этом сообщают ведущие американские и азиатские СМИ, включая Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как следует из объяснений компании, животное попало в суп во время приготовления блюда 21 января, а сотрудники ресторана «не смогли заметить» этого перед подачей заказа клиенту. Компания извинилась перед клиентом, объявила об усилении мер гигиены во всех своих 2 тыс. ресторанов в стране и принесла особые извинения за задержку с раскрытием информации об инциденте.

Эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, насколько длительным будет снижение акций компании. Зависеть это будет от того, приведет ли инцидент к значительному сокращению количества клиентов у сети. «Не думаю, что инцидент отражает какую-то системную проблему. Но и вовсе отмахнуться от него как от единичного случая Sukiya не может»,— говорит аналитик Iwai Cosmo Securities Соити Арисава.

Проблемы с крысами в супе не такая уж и редкость в японских и некоторых других ресторанах региона. Эксперты до сих пор вспоминают историю гонконгской Xiabuxiabu Catering, владеющей крупной сетью ресторанов в Китае, которая в 2017 году потеряла $190 млн капитализации после аналогичного инцидента.

Виктор Буй