В Казани сотрудники Госавтоинспекции наказали водителя за езду по тротуару

В Казани сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности водителя 2005 года рождения за нарушения ПДД, которые были обнаружены после опубликованного в интернете видеоролика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

После анализа размещенных в интернете роликов инспекторы полка ДПС УМВД России по Казани установили марку автомобиля, его регистрационные номера и личность предполагаемого водителя.

По результатам проверки выяснилось, что 14 марта за рулем автомобиля «Лада Бронто» находился местный житель 2005 года рождения. В отношении него были составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ:

ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии технических неисправностей);

ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ (опасное вождение);

ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по тротуару).

Автомобиль нарушителя был помещен на специализированную охраняемую стоянку.

Артём Дергунов