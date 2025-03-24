Мэрия Ростова выкупила у «РН-Ростовнефтепродукт» АЗС за 68 млн рублей через суд

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск администрации Ростова об изъятии земельного участка и здания АЗС у АО «РН-Ростовнефтепродукт» под АЗС за 68,6 млн руб. Судебный процесс начался в сентябре 2024 года, сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Спорный участок площадью 942 кв. м расположен в Ростове, по улице Вавилова, 70б. Суд прекратил право собственности общества на территорию с видом разрешенного использования «Для эксплуатации традиционной АЗС», а также на АЗС и магазин площадью 61,5 кв. м, навес площадью 168,5 кв.м, и три склада легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «РН-Ростовнефтепродукт» зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 1995 году. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Генеральный директор — Марат Садыков. Выручка компании за 2020 год составила 25,2 млрд руб., прибыль — 3,4 млрд руб.

Тат Гаспарян