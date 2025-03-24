В Новороссийске из пожара спасли ребенка, находившегося с неадекватной матерью

В полицию Новороссийска поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной в Южном районе города, произошел пожар. По словам очевидцев, там находилась мать с 1,5-годовалым ребенком, которая вела себя неадекватно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

35-летняя хозяйка квартиры отказалась от медосвидетельствования после тушения возгорания. Из-за этого сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Материалы дела направили в суд для принятия решения.

Во время личного досмотра женщины у нее обнаружили пакет с порошком, который направили на экспертизу. Проводится проверка.

Ребенка поместили в медучреждение для обследования. В ГУ МВД по региону отметили, что по результатам проверки состояния мальчика выяснилось, что он здоров. Противоправных действий в его отношении не совершалось. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего на мать составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

Алина Зорина