Полиция задержала жителя Ставрополя, обворовавшего мечеть

Полиция Чегемского района Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из Краснодарского края задержала жителя Ставрополья, подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями из местной мечети. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

Имам мечети обратился к правоохранителям после пропажи средств. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель одного из аулов Ставропольского края. Подозреваемого задержали полицейские в Краснодарском крае и доставили в Республику. Он признался в содеянном и пояснил, что деньги потратил на свои нужды»,— рассказала Ирина Волк.

Николай Аксенов