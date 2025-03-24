24 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым поддержал его выдвижение на пост главы региона. Губернатор Краснодарского края рассказал президенту о достижениях Кубани за десятилетний период своего руководства регионом, а глава государства, в свою очередь, пожелал господину Кондратьеву «интенсифицировать прямое общение с людьми в ходе предвыборной компании», отметив, что это важнее текучки кадров. Политолог Григорий Киселев считает, что поддержкой действующего губернатора Владимир Путин обозначил свое удовлетворение развитием стратегического региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Киселев

Фото: предоставлено автором Григорий Киселев

Фото: предоставлено автором

«Сегодняшняя встреча Владимира Путина с Вениамином Кондратьевым расставила все точки над i. Поддержка президентом его кандидатуры на новый губернаторский срок — это прямое подтверждение эффективности и устойчивости регионального руководства. Глава государства отметил значительное развитие Краснодарского края, дал высокую оценку работе губернатора и пожелал ему удачи. Все это яркий сигнал и для федерального, и для регионального уровня.

Примечательно, что все прогнозы оппозиции о якобы скорой отставке Вениамина Кондратьева оказались несостоятельными. На фоне сложной внешнеполитической ситуации ставка делается на проверенных, опытных управленцев, способных обеспечивать стабильность и продолжать курс на развитие. Краснодарский край — стратегически важная территория, и президент четко обозначил: в таких регионах должны работать сильные и надежные лидеры.

За десятилетие работы Вениамина Кондратьева Краснодарский край уверенно демонстрирует устойчивое развитие. Валовый региональный продукт увеличился втрое, объемы промышленного производства — в 2,5 раза. В регионе построены сотни объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные сооружения. Кстати, сегодня президент назвал школы Краснодарского края “шикарными”. В 2026 году будет сдан реабилитационный центр для участников СВО на 500 человек. В целом край остается здравницей, в том числе для ветеранов СВО, которые проходят здесь курсы реабилитации.

Агропромышленный сектор регулярно достигает рекордных показателей по сбору зерновых и пшеницы, что особенно важно в условиях санкционного давления. Вениамин Кондратьев с самого начала поручения президента заниматься импортозамещением активно выполняет эту установку. Туристическая отрасль также развивается: объем инвестиций вырос в 100 раз, на курортах открыты десятки современных гостиниц.

Высокая оценка деятельности губернатора со стороны главы государства — это не только личное признание, но и своеобразный мандат доверия, подтверждающий курс на преемственность и устойчивость. В условиях внешнеполитического давления и внутренних вызовов такие решения играют важную роль в укреплении управленческой вертикали и стабильности на местах».