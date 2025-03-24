«Ставка делается на проверенных, опытных управленцев»
Политолог Григорий Киселев — о поддержке Владимиром Путиным выдвижения Вениамина Кондратьева на новый срок
24 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым поддержал его выдвижение на пост главы региона. Губернатор Краснодарского края рассказал президенту о достижениях Кубани за десятилетний период своего руководства регионом, а глава государства, в свою очередь, пожелал господину Кондратьеву «интенсифицировать прямое общение с людьми в ходе предвыборной компании», отметив, что это важнее текучки кадров. Политолог Григорий Киселев считает, что поддержкой действующего губернатора Владимир Путин обозначил свое удовлетворение развитием стратегического региона.
Григорий Киселев
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«Сегодняшняя встреча Владимира Путина с Вениамином Кондратьевым расставила все точки над i. Поддержка президентом его кандидатуры на новый губернаторский срок — это прямое подтверждение эффективности и устойчивости регионального руководства. Глава государства отметил значительное развитие Краснодарского края, дал высокую оценку работе губернатора и пожелал ему удачи. Все это яркий сигнал и для федерального, и для регионального уровня.
Примечательно, что все прогнозы оппозиции о якобы скорой отставке Вениамина Кондратьева оказались несостоятельными. На фоне сложной внешнеполитической ситуации ставка делается на проверенных, опытных управленцев, способных обеспечивать стабильность и продолжать курс на развитие. Краснодарский край — стратегически важная территория, и президент четко обозначил: в таких регионах должны работать сильные и надежные лидеры.
За десятилетие работы Вениамина Кондратьева Краснодарский край уверенно демонстрирует устойчивое развитие. Валовый региональный продукт увеличился втрое, объемы промышленного производства — в 2,5 раза. В регионе построены сотни объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, спортивные сооружения. Кстати, сегодня президент назвал школы Краснодарского края “шикарными”. В 2026 году будет сдан реабилитационный центр для участников СВО на 500 человек. В целом край остается здравницей, в том числе для ветеранов СВО, которые проходят здесь курсы реабилитации.
Агропромышленный сектор регулярно достигает рекордных показателей по сбору зерновых и пшеницы, что особенно важно в условиях санкционного давления. Вениамин Кондратьев с самого начала поручения президента заниматься импортозамещением активно выполняет эту установку. Туристическая отрасль также развивается: объем инвестиций вырос в 100 раз, на курортах открыты десятки современных гостиниц.
Высокая оценка деятельности губернатора со стороны главы государства — это не только личное признание, но и своеобразный мандат доверия, подтверждающий курс на преемственность и устойчивость. В условиях внешнеполитического давления и внутренних вызовов такие решения играют важную роль в укреплении управленческой вертикали и стабильности на местах».