В Сочи стартовал первый этап Кубка России по парусному спорту

В Сочи стартовали первый этап Кубка России по парусному спорту и всероссийские соревнования «Сочинская регата», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Мероприятия проводятся на базе ФГБУ «Юг Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорт приехали около 350 яхтсменов из 41 региона России, а также спортсмены из Белоруссии. Участники состязаются в олимпийских классах яхт 470, Лазер-стандарт, Лазер-радиал, 49-й, 49-й FX, Накра 17, парусная доска IQF, а также в Лазер 4.7, 420 и 29.

Благоприятное географическое положение и мягкий климат делают Сочи привлекательным местом для спортсменов со всей страны. Тренировки и соревнования на открытой воде здесь можно проводить почти круглый год.

«Сочинская регата» традиционно организуется в конце марта. За победу в этой гонке и этапе Кубка России в соответствующих классах будут бороться более 300 участников из разных регионов страны.

«Сочи на этих соревнованиях представляют 28 яхтсменов»,— сообщил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Соревнования продлятся до 29 марта 2025 года в акватории ФГБУ «Юг Спорт».

Мария Удовик