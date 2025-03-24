Школа в координатах будущего

Когда заходишь в здание кампуса на улице Зегеля, 1, сразу ощущаешь особую энергетику этого здания. Это место всегда было связано с образованием: 114 лет назад здесь открыли липецкое реальное училище. Позже в здании находилась трудовая школа, затем филиал Московского института стали и сплавов.

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

По уровню технологичности в организации учебного процесса «Школу 21» можно назвать центром самых современных IT-технологий. В том, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предложил разместить ее в старинном здании — объекте культурного наследия регионального значения, заложен особый смысл: преемственности лучших традиций в образовании. Как отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, наверное, легче было бы построить новое здание для «Школы 21», но «губернатор и его команда не пожалели времени, сил и средств для того, чтобы создать такие прекрасные условия» и дать новый виток развитию старинному зданию — здесь будут готовить цифровых инженеров.

«В Липецке мы открываем уже 16-ю "Школу 21" в России. Одна из ее базовых особенностей — бесплатность обучения. Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далёких населённых пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту: самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет. "Школа 21" готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять, поэтому выпускники школы в среднем делают карьеру в 2-3 раза быстрее, чем выпускники других вузов», — рассказал глава ПАО «Сбербанк» и пожелал абитуриентам школы успехов и уверенности в себе: «Не сдавайтесь, жизнестойкость — одна из самых важных вещей. Если сегодня вы здесь, значит вы очень мотивированные люди. Будьте уверены в себе — и удача будет с вами».

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

По данным Сбера, среди желающих учиться в школе 75% липчан, остальные — жители Воронежской, Рязанской, Ленинградской, Тамбовской областей. Первый отборочный «бассейн» проходят 240 человек. Средний возраст участников 31 год, 33% девушки, 30% участников студенты вузов. Многие абитуриенты учатся и работают в сфере информационных и инженерных систем, промышленности и программирования, но есть и те, кто не имел опыта в IT до поступления в «Школу 21».

В четырех просторных залах ученики не отрывают глаз от компьютеров. Чтобы с кем-то из них пообщаться, приходится дожидаться окончания какого-то обучающего момента.

Вот отвел взгляд от экрана солидный мужчина. Как оказалось, Вячеслав Князев работает в IT-сфере с 2007 года. В школу пришел, чтобы «улучшить свои навыки, самому, может быть, стать разработчиком программ». Рассказывает, что впечатления от учебы — «просто супер! С теми знаниями, которые дают здесь, раньше не сталкивался, и это захватывает. Мозг начинает активнее работать, прямо физически ощущаю, как формируются новые нейронные связи. В своей практике я с программированием меньше сталкивался, поэтому как бы заново открываю дверь в огромный мир IT».

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Максим Подлесных пришел в «Школу 21» из автобизнеса. По образованию инженер-механик. Рассказывает, что заинтересовался IT-сферой два года назад, хотел поехать в другой город на обучение. Когда увидел в телеграмм-канале губернатора Липецкой области сообщение об открытии в регионе школы по подготовке цифровых инженеров, сразу подал заявку, прошел первый тур отбора и стал участником бассейна. «Хочется идти в ногу со временем, обладать актуальной профессией», — пояснил мотивацию обучения.

Третьекурсник колледжа Александр Козлов, осваивающий азы информационной системы и программирования, пришел учиться в «Школу 21», потому что «сфера IT развивается стремительно, а обучение в колледже проходит по уже устаревшей программе. Здесь же дают самые современные знания и навыки, обещают трудоустроить по окончании школы». Вместе с Александром первый этап отбора прошла и его мама Ирина, бухгалтер по специальности.

Как рассказал руководитель «Школы 21» Александр Федюков, после отборочного этапа участники переходят на основное обучение, где они выберут направление разработки. В «Школе 21» есть пять программ. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA).

Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только прикладные, но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина и управление временем.

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Отвечая на вопросы журналистов после официальной церемонии открытия школы в Липецке, Герман Греф подчеркнул, что кампус «Школы 21» будет не только школой цифровых технологий, но и уникальным хабом в ведущие вузы страны. Здесь можно получить востребованные цифровые навыки и стать цифровыми инженерами, а также обучаться на совместных партнерских программах бакалавриата Высшей школой экономики, Финансового университета при Правительстве РФ и Тюменском государственном университете по направлениям от программной инженерии до аналитики в финансов.

Такой запрос — в русле общей стратегии правительства Липецкой области по цифровизации. «Мы уже многое сделали для развития начального ИТ-образования в регионе. У нас есть целая сеть IT-кубов, IT-битов, «Кванториумов», а также сильная система средне-технического образования. Но на этом мы не останавливаемся. «Школа 21» – одно из топовых ИТ-образований в стране и мире. Бесплатное, доступное каждому и ориентированное на запросы развивающихся отраслей. Это значит, что трудоустройство выпускникам гарантировано, а регион получит кадры, без которых дальнейшее развитие в стремительно меняющемся мире цифровых технологий просто невозможно. Благодаря этому проекту Липецкая область сегодня создаёт будущее, где каждый может реализовать свой потенциал», — рассказал глава региона в рамках пресс-подхода после официального открытия кампуса.