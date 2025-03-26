Игра в города

Современная российская сцена не только пространство художественного высказывания и интеллектуальной рефлексии. Сегодня ее развитие в равной степени связано как с поиском новых форм взаимодействия со зрителем, так и с восстановлением и сохранением культурного наследия.

Текст: Инна Логунова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Барышня-крестьянка» в Пермском театре юного зрителя, режиссер Ксения Жаркова

Фото: Роман Горбатовский Спектакль «Барышня-крестьянка» в Пермском театре юного зрителя, режиссер Ксения Жаркова

Фото: Роман Горбатовский

Пролог

В последние годы во многих регионах реализуются масштабные проекты по обновлению театральной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Культура» за пять лет отремонтировали порядка 70 театров юного зрителя и театров кукол. В Москве отреставрировали Театр эстрады, театры «Практика», «Шалом» и Театр имени Пушкина. В 2025 году запланирована реконструкция екатеринбургского театра «Колизей» и Воронежского театра оперы и балета.

Многие театры занимают здания объектов культурного наследия, и в таких случаях реставрация — это всегда поиск баланса между сохранением архитектурных памятников и необходимостью их адаптации к современным требованиям, зрительским и техническим. Этот процесс включает не только восстановление фасадов и укрепление фундамента и конструкций, но и тщательный подбор материалов, не нарушающих исторический облик. Важно минимизировать вмешательство, сохраняя подлинные детали, но при этом создать комфортные условия для зрителей и артистов.

Сегодня в сфере реставрации все чаще используется понятие «ревалоризация» — комплексное осмысление исторического объекта, направленное не только на его сохранение, но и на создание для него новой ценности. Это позволяет не просто восстанавливать здания, а делать их частью современной жизни, как это произошло в Перми, где реконструкция ТЮЗа вышла за рамки одного здания и превратилась в возрождение целого исторического квартала.

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Наблюдается и другой тренд — строительство новых театральных пространств в регионах. Один из примеров — открытие филиала Малого театра в Когалыме, позволившее сделать столичный театр доступным для жителей далекого северного региона.

Акт первый. Сверхзадача

Пермский театр юного зрителя располагается в одном из самых известных зданий города — двухэтажном особняке в стиле модерн, построенном в конце XIX века по проекту архитектора Александра Турчевича для Елизаветы Любимовой, вдовы пермского купца и мецената Ивана Любимова. В советское время здание сменило несколько функций: здесь находился окружной комитет Компартии, затем благотворительная организация помощи борцам революции, позднее — трест «Уралнефть». В 1952 году в особняке разместился Пермский драматический театр, а позже здесь обосновался Театр юного зрителя.

В 2019 году историческую сцену отреставрировали, но соседнее здание, бывший Дом уездного земства, признанное аварийным еще в 2012-м, а позже пострадавшее от пожара, неприглядной руиной стояло в самом центре города. К 300-летию Перми, которое отмечалось в 2023 году, пермские власти при финансовой поддержке ЛУКОЙЛа провели полномасштабную реконструкцию особняка, который стал Новой сценой театра. На этом не остановились — в результате восстановили десять объектов архитектурного наследия, которые образовали целый театральный квартал вокруг двух зданий Пермского ТЮЗа. За год в новом здании ТЮЗа прошло 145 мероприятий, участниками которых стали почти 60 тыс. человек.

Новая сцена оснащена современным оборудованием для спектаклей любой сложности, а кресла в зале-трансформере можно расположить классическими рядами или полностью убрать, превратив помещение в площадку для интерактивных постановок.

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Все пространство пронизано ощущением сказки. Платяной шкаф, словно перенесенный из Нарнии, оказывается гардеробом для маломобильных посетителей. Мультимедийные портреты актеров приветствуют зрителей, как в школе волшебников из фильмов про «Гарри Поттера», а стены украшают фрески по мотивам русских сказок. Лестница на второй этаж выполнена в виде книжных томов, а для кованых перил мастер из уральского Кунгура использовал мотивы иранских орнаментов. Внутренний дворик, некогда забитый хозяйственными постройками, превратился в арт-пространство «ИльТЮЗион» с фонтаном и летней эстрадой.

Акт второй. Где не ждали

В отличие от Перми Когалым не может похвастаться театральными традициями, но с 2019 года здесь работает первый и пока единственный региональный филиал Государственного академического Малого театра России (ГАМТ). Его открытие, которое также стало возможным благодаря финансовой поддержке ЛУКОЙЛа, было экспериментом: может ли филиал театра, не имеющий собственной труппы, стать полноценным центром культурной жизни города?

Ответ оказался положительным. За пять лет состоялось более 240 показов, которые посмотрели 45 тыс. зрителей, а в постановках приняли участие 130 актеров основной труппы Малого театра.

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Идея филиала с самого начала была амбициозной — до этого ни один федеральный театр не открывал свою сцену в городе, где в принципе не было крупного профессионального театра. В Когалыме работают театральные студии и городской театр «Мираж», но появление филиала ГАМТа стало принципиально новым этапом для всего региона.

Здание, переоборудованное из культурно-досугового центра «Янтарь», изменилось до неузнаваемости — и это не метафора. Чтобы создать реплику, приближенную к Малому театру на Большой Ордынке, полностью перестроили внутренние стены, увеличив пространство почти вдвое и расширив собственно сцену. В наружной и внутренней отделке использовали элементы, украшающие интерьеры исторического здания на Театральной площади (знаменитые грифоны под потолком) и Сцены на Большой Ордынке (оформление входной группы). В интерьере все та же цветовая гамма: сочетание бордового, золотого и белого. Самое главное — технические возможности театра не уступают основной площадке, позволяя ставить спектакли на том же уровне, что и в Москве.

Сегодня в Когалыме идут спектакли по произведениям Чехова, Александра Островского, Гоголя и других классиков — каждый месяц когалымская сцена принимает несколько постановок, созданных в Москве, а в перерывах здесь проходят гастроли театров из Перми, Нягани, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и других городов. Также когалымский театр предлагает образовательные программы для школьников и экскурсии. Зрители с удовольствием погружаются в театральное закулисье — им показывают гримерные, репетиционные помещения и даже демонстрируют светотехническое шоу — «танец» сценической механики. Опыт, к слову, недоступный столичной публике,— театры работают ежедневно и не могут принимать посетителей в зонах, куда традиционно «посторонним вход воспрещен».

Несмотря на первоначальный скепсис, связанный с удаленностью Когалыма от театральных центров, актеры Малого театра с удовольствием приезжают на северную сцену, а для публики театр стал нормой культурной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональный филиал Государственного академического Малого театра России (ГАМТ) в Когалыме

Фото: Светлана Иванова, Максим Полозов Региональный филиал Государственного академического Малого театра России (ГАМТ) в Когалыме

Фото: Светлана Иванова, Максим Полозов

Эпилог

Если пермский театральный квартал — это пример того, как театр может стать точкой сборки культурных, градостроительных и социальных процессов, то филиал Малого театра в Когалыме показывает, как культурная институция становится местом притяжения всего региона.

Театры в Перми и Когалыме, а также другие региональные сцены способствуют децентрализации культуры. И хотя ведущие художественные процессы по-прежнему начинаются и развиваются в Москве и Санкт-Петербурге, подобные проекты ускоряют их распространение.