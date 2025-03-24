Агрызский районный суд постановил применить принудительные меры медицинского характера к женщине, обвиняемой в хищении 2,9 млн руб. у односельчан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане женщину обязали к принудительному лечению за хищение 2,9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане женщину обязали к принудительному лечению за хищение 2,9 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 75-летняя жительница Агрызского района в августе и сентябре 2024 года под видом перевода личных средств завладела телефонами и банковскими картами двух соседей. Через мобильные приложения банков она оформила кредиты и перевела 2,9 млн руб. на свой счет, позже инвестировав их на бирже.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемой психическое расстройство, поэтому суд назначил ей амбулаторное лечение у психиатра.

Артём Дергунов