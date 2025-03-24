Не отчитавшегося в Минюст иноагента Эйдмана оштрафовали в Нижнем Новгороде

Советский райсуд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 30 тыс. руб. двоюродного брата бывшего губернатора Бориса Немцова по материнской линии Игоря Эйдмана за то, что он не представил в региональное управление Минюста РФ отчеты о деятельности иностранного агента. Об этом сообщается на сайте суда 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На господина Эйдмана составили протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган информации, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах…).

Летом 2024 года иноагента Эйдмана по протоколу Роскомнадзора суд оштрафовал на 30 тыс. руб. за то, что он не маркировал свои сообщения в соцсетях фразой о том, что является иностранным агентом.

Как писал «Ъ», Игорь Эйдман был признан иностранным агентом в декабре 2023 года. Сам он в России уже несколько лет не живет.

Галина Шамберина