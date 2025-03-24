Вынесен приговор по делу о коррупции в самарском минстрое

Экс-руководитель управления министерства строительства Самарской области признана виновной во взяточничестве. Октябрьский районный суд вынес бывшей госслужащей приговор по ч. 2 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном и крупном размерах). Информацию разместили прокуратура и СУ СК РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бывшей чиновнице назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима со штрафом в размере одного млн руб. и запретом занимать должности на госслужбе.

По версии следствия, в 2022-2024 году 58-летняя бывшая руководитель управления предоставления госуслуг в градостроительстве регионального минстроя лично и через посредников получала от представителей коммерческих структур взятки. Незаконное вознаграждение передавалось стройматериалами и деньгами на общую сумму 545 тыс. руб., выяснили силовики.

Предполагалось, что за взятки бывшая чиновница будет выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Во время предварительного расследования ее уволили с должности. По информации источников «Ъ-Волга», речь идет о Наталье Орловой.

Это не первый случай, когда бывшего сотрудника минстроя Самарской области привлекают к уголовной ответственности. В настоящее время под следствием находятся экс-министры строительства Самарской области Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ст. 210 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст.286 УК РФ) при строительстве станции метро «Театральная».

Сообщниками Николая Плаксина и Михаила Асеева силовики считают экс-председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, бывшего министра финансов Андрея Прямилова и «иных неустановленных лиц». Все указанные бывшие чиновники были задержаны и арестованы.

Георгий Портнов