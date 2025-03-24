Басманный суд удовлетворил иск Куйбышевской транспортной прокуратуры к РЖД

Басманный районный суд Москвы удовлетворил требования Куйбышевской транспортной прокуратуры к РЖД, выдвинутые по итогам проверки соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений. Об этом сегодня сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было выявлено, что при строительстве железнодорожного полотна в районе перегона Кряж — Самара была возведена волноотбойная стенка для укрепления откоса с целью предотвращения подтопления и подмыва.

Однако должностными лицами ОАО «РЖД» это гидротехническое сооружение не было зарегистрировано, соответствующая документация не разработана, аттестацию сотрудников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений не провели.

В итоге транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства, которое и было удовлетворено.

Алексей Алексеев