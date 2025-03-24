В Нижнем Новгороде школьника задержали с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде ученика 11 класса одной из местных школ с крупной партией наркотиков. По данным полиции у 16-летнего подростка изъяли 33 свертка с запрещенным веществом, которые он планировал сбыть.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Подростка отправили под домашний арест. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Андрей Репин