В Ростове после атаки БПЛА за единовременной выплатой обратились 38 человек
Жители дома на улице Горсоветская, пострадавшего от атаки беспилотника, подали 16 заявлений на получение материальной помощи. Об этом сообщил глава города Ростов-на-Дону Александр Скрябин.
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«Поступило 16 заявлений от 38 человек на выплату единовременной материальной помощи, — отметил городской глава. — Поручил держать на личном контроле вопрос остекления пострадавших квартир и в оперативном порядке начать процедуру предоставления единовременной материальной помощи»,— сообщил градоначальник.
Александр Скрябин отметил, что уже начаты работы по уборке территории вокруг многоэтажного жилого дома и замене поврежденных окон. Напомним, что в результате падения обломков беспилотника были повреждены фасад здания и шесть квартир.