Прокуратура показала сгоревшую крышу пентхауса «Роза Росса» за 3,6 млрд руб.

Прокуратура Москвы показала последствия пожара в элитных апартаментах «Роза Росса» за 3,6 млрд руб. Точная причина возгорания шестиэтажного здания на улице Тимура Фрунзе будет установлена по итогам экспертизы, сообщили в Telegram-канале ведомства. О ликвидации пожара пресс-служба МЧС сообщала сегодня, 24 марта, в 14:10 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

В тушении пожара участвовали более 70 специалистов, было задействовано 20 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Жилой комплекс (ЖК) «Роза Росса» в районе Хамовники считается элитными апартаментами. Дом выполнен по проекту итальянского архитектора Пьеро Лиссони, стоимость 1 кв. м в ЖК превышает 1 млн руб. В 2023 году в здании уже горела крыша, тогда СМИ сообщали, что причиной могло стать замыкание.