В Самарской области спасатели дважды эвакуировали рыбаков с дрейфующих льдин

В Самарской области за последние дни произошло два инцидента, когда спасателям приходилось эвакуировать рыбаков с дрейфующих льдин. Об этом сегодня сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Так, 22 марта, на Волге у Сызрани ловившие рыбу 62-летний мужчина 61-летняя женщина оказались отрезанными от берега и начали дрейфовать на льдине. Спасатели доставили их на берег.

Днём ранее, 21 марта, похожий случай произошёл на реке Уса у села Комаровка. Двое мужчин, 64 и 67 лет, также оказались на отколовшейся льдине. Их тоже спасли.

«Никакая рыбалка или прогулка не стоят того, чтобы оказаться в ледяной воде»,— констатировали в МЧС.

Алексей Алексеев