Мэра Нижнего Новгорода просят вернуть упоминание о Сталине на памятник Чкалову

Нижегородское областное отделение ЛКСМ РФ направило обращение на имя главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, в котором просит вернуть упоминание о Сталине на памятник Валерию Чкалову, который установлен на площади Минина и Пожарского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Комсомольцы напомнили, что ранее основную надпись «Валерию Чкалову — великому летчику нашего времени» дополняла фраза «Сталинскому соколу». Позже ее удалили с памятника.

По мнению членов реготделения ЛКСМ РФ, удаленная надпись отражала исторические реалии своего времени и является неотъемлемой частью истории памятника.

«Восстановление первоначального вида позволит полнее представить исторический контекст и эпоху жизни Валерия Чкалова»,— считают нижегородские комсомольцы.

Андрей Репин