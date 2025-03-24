В Югре установили сроки сезона охоты

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) установили десятидневный срок охоты в весенний сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

В Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском районах южнее 61° северной широты на водоплавающую дичь можно будет охотиться с первой пятницы мая (2 мая), а на боровую дичь — с первой субботы мая (3 мая).

В зоне с 61° до 62° северной широты можно будет охотиться на водоплавающую дичь со второй пятницы мая (9 мая), на боровую дичь — со второй субботы мая (10 мая). В зоне севернее 62° северной широты можно будет охотиться на водоплавающую дичь с третьей пятницы мая (16 мая), на боровую — с третьей субботы мая (17 мая).

Охоту на селезней уток с использованием живых подсадных уток можно будет осуществлять на территории всего ХМАО с 15 апреля по 20 мая. В осенне-зимний период охотиться на водоплавающую дичь, серую ворону разрешено будет с последней субботы августа по 31 декабря, на боровую дичь – со второй субботы сентября по 28 февраля.

Анна Капустина