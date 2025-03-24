В Воронежской области могут обновить больницу за 110 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области начало поиск подрядчика для реконструкции здания БУЗ «Эртильская ЦРБ» в Эртиле. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 110,3 млн руб. Источник финансирования — облбюджет.

Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2025 года. Подрядчику предстоит скорректировать рабочую документацию, отремонтировать фундамент, кровлю и фасады, заменить в здании водопровод и канализацию, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, пожарную сигнализацию, а также благоустроить и озеленить территорию возле больницы.

Заявки на участие в торгах подаются до 7 апреля. Итоги подведут 10 апреля.

Согласно материалам госзакупок, в 2022 году контракт на разработку проектной документации и реконструкцию больницы был заключен с ООО СЗ «Легос» за 135,7 млн руб. В ноябре 2023 года министерство строительства региона разорвало контракт в одностороннем порядке, так как компания не выполнила работы в срок.

Согласно картотеке арбитражных дел, «Легос» пытался оспорить решение в арбитражном суде Воронежской области, но получил отказ. Компания обжаловала его в апелляционном суде — в октябре 2024 года было утверждено мировое соглашение между компанией и ведомством, согласно которому односторонний отказ был отменен и заменен на расторжение контракта по соглашению сторон.

Егор Якимов