Блогер Лерчек из Тольятти останется под домашним арестом еще два месяца
Домашний арест блогера Валерии Чекалиной из Тольятти и ее бывшего супруга Артема Чекалина продлен еще на два месяца. Постановление вынес Троицкий районный суд Москвы. Информацию опубликовала пресс-служба учреждения в понедельник, 24 марта.
Блогер Валерия Чекалина (слева)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Мера пресечения Валерии и Артему Чекалиным продлена по ходатайству следователя. Вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком они подозреваются в незаконном выводе за рубеж 250 млн руб.
Речь идет о деньгах от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело». Преступление было совершено в 2021–2022 году. Все трое были задержаны и помещены под домашний арест. Суд уже продлевал Чекалиным и Вишняку меру пресечения — в январе 2025 года.