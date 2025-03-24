Блогер Лерчек из Тольятти останется под домашним арестом еще два месяца

Домашний арест блогера Валерии Чекалиной из Тольятти и ее бывшего супруга Артема Чекалина продлен еще на два месяца. Постановление вынес Троицкий районный суд Москвы. Информацию опубликовала пресс-служба учреждения в понедельник, 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Валерия Чекалина (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мера пресечения Валерии и Артему Чекалиным продлена по ходатайству следователя. Вместе с бизнес-партнером Романом Вишняком они подозреваются в незаконном выводе за рубеж 250 млн руб.

Речь идет о деньгах от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело». Преступление было совершено в 2021–2022 году. Все трое были задержаны и помещены под домашний арест. Суд уже продлевал Чекалиным и Вишняку меру пресечения — в январе 2025 года.

Георгий Портнов