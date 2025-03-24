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Шесть школ в Башкирии закрыты на карантин

В Башкирии полностью закрыты на карантин шесть школ, частично – 120 классов в 57 школах и 20 групп в 14 детсадах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

За прошедшую неделю зарегистрировано 30,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом. Это меньше, чем за предыдущую неделю, когда было зафиксировано более 32,1 тыс. случаев заболевания ОРИ.

«В структуре респираторных вирусов грипп продолжает занимать лидирующее положение, в частности, грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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