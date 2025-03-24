Летом запустят автобусные маршруты из Стаханова ЛНР в Сочи

Летом 2025 года новые автобусные маршруты свяжут Стаханов с курортными города Краснодарского края — Анапой и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавтотранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В Луганской Народной Республике внесено в реестр четыре межрегиональных маршрута регулярных автобусных перевозок. Два маршрута соединят Луганск с Воронежем, еще два межрегиональных маршрута планируются к запуску в транспортном сообщении Стаханова с Анапой и Сочи Краснодарского края»,— говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что появление новых маршрутов в курортном направлении перед началом сезона отпусков имеет особое значение для развития туристической инфраструктуры регионов и повышения комфорта пассажиров при выборе удобного расписания. Перевозчики начнут выполнять рейсы не позднее 9 июня 2025 года. Сейчас на территории ЛНР действуют 303 межрегиональных автобусных маршрута, из которых 24 связывают республику с Краснодарским краем.

Мария Удовик