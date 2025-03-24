Три авиакомпании возобновят рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью
С конца апреля три авиакомпании возобновят полеты из Нижнего Новгорода в Анталью (Турция). Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты Регионов»).
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По данным пресс-службы, с 26 апреля запланированы рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». С 29 апреля начет летать Azur air.
При этом «Аэрофлот» будет выполнять авиарейсы в рамках регулярной полетной программы, «Уральские авиалинии» и Azur air — в рамках пакетных туристических поездок.
Рейсы запланированы на период до конца октября текущего года.