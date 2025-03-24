Жителя Челябинска отправили в колонию за ДТП, в котором погиб подросток

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор жителю поселка Полетаево за ДТП, в котором погиб 15-летний велосипедист. Ему назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Водителю также будет запрещено в течение двух лет управлять транспортом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 14 сентября 2023 года. Суд установил, что водитель Kia Sportage двигался по автодороге Челябинск — Харлуши со скоростью не менее 124 км/ч. Он выехал на правую полосу для поворота в село Кременкуль, где наехал на 15-летнего велосипедиста, который ехал по встречной полосе. Подросток скончался от травм на месте.

Суд также удовлетворил требования родителей погибшего о взыскании с подсудимого 4 млн руб. в качестве моральной компенсации.