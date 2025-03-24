Лесные пожары в Северной Каролине охватили около 1,6 тыс. га

Сухая теплая погода и сильный ветер привели к тому, что в минувшие выходные два лесных пожара в штате Северная Каролина достигли общей площади около 4 тыс. акров (1,6 тыс. га). В некоторых округах штата управление общественной безопасности объявило добровольную эвакуацию. Местные власти предупредили население, что из-за дыма от пожаров видимость на дорогах может быть ограниченна, и призвали водителей проявлять повышенное внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WLOS-TV / AP Фото: WLOS-TV / AP

С огнем сейчас борются около 250 пожарных из Северной Каролины и прибывшие к ним коллеги из других штатов. Наиболее сложная ситуация складывается в округе Полк, который находится на западе штата. Там проживает около 20 тыс. человек, власти штата объявили в этом округе красный уровень тревоги из-за угрозы распространения огня и повышенного содержания продуктов горения в воздухе.

Местное управление по лесному надзору уже объявило полный запрет на разведение костров во всех лесах штата. «Нашей главной задачей является защита жизни и здоровья населения, частной собственности, собственности штата и федеральной собственности, а также лесных массивов»,— заявили представители управления.

Евгений Хвостик