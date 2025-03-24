Арсений Колобов: Сбер готов помогать власти и бизнесу в повышении эффективности кадрового потенциала Удмуртии

В столице Удмуртии прошел круглый стол для HR-специалистов, организованный Сбером совместно с правительством Удмуртии. Мероприятие собрало более 40 представителей сферы работы с кадрами ведущих предприятий региона, экспертов Сбера и представителей министерства экономики Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Круглый стол стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов кадрового менеджмента, внедрения современных HR-технологий и обмена опытом между участниками. Особое внимание было уделено вопросам цифровизации процессов подбора персонала, адаптации сотрудников и повышения эффективности командной работы в современных условиях.

В рамках пленарной сессии участники обменялись опытом и разработали новые предложения по привлечению и удержанию кадров, отметив высокую практическую ценность мероприятия.

«Сегодняшнее мероприятие — это уникальная возможность для профессионалов в области управления персоналом обменяться лучшими практиками и найти решения, которые помогут повысить эффективность работы команд и укрепить кадровый потенциал региона. Мы рады, что оно получило такую поддержку и интерес со стороны участников, и уверены, что результаты нашей совместной работы будут способствовать дальнейшему развитию бизнеса и повысят привлекательность Удмуртии для новых высококвалифицированных специалистов»,- сказал управляющий удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

«Такие события способствуют укреплению связей между бизнесом и государством, а также стимулируют внедрение передовых практик в сфере управления человеческим капиталом. В регионе на сегодняшний день внедряются меры поддержки и субсидии для предприятий в части работы с персоналом»,- заявила министр экономики Удмуртии Анна Слугина.