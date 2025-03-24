Отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в зоне UEFA

Группа А: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа C: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия.

Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения.

В группах A-F матчи 1-го тура пройдут 4–6 сентября.

Группа G: Финляндия, Польша, Нидерланды, Литва, Мальта.

1-й тур. Мальта—Финляндия 0:1. Польша—Литва 1:0.

Группа H: Кипр, Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Сан-Марино.

1-й тур. Кипр—Сан-Марино 2:0. Румыния—Босния и Герцеговина 0:1.

Группа I: Норвегия, Израиль, Италия, Эстония, Молдавия.

1-й тур. Молдавия—Норвегия 0:5. Израиль—Эстония 2:1.

Группа J: Северная Македония, Уэльс, Бельгия, Казахстан, Лихтенштейн.

1-й тур. Лихтенштейн—Северная Македония 0:3. Уэльс—Казахстан 3:1.

Группа K: Англия, Латвия, Сербия, Андорра, Албания.

1-й тур. Андорра—Латвия 0:1. Англия—Албания 2:0.

Группа L: Черногория, Чехия, Хорватия, Фарерские острова, Гибралтар.

1-й тур. Черногория—Гибралтар 3:1. Чехия—Фарерские острова 2:1.

12 команд, занявших в группах первые места, напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах. Всего от зоны UEFA ЧМ-2026 сыграют 16 команд.