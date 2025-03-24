Пятерых жителей Ижевска будут судить по уголовному делу о 40 фирмах для «обнала»

В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из пяти местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и хранении оружия (ст. 173.1, ст. 187 и ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР поУдмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР поУдмуртии

Следствие считает, что фигуранты в возрасте 22-38 лет создали более 40 фирм через подставных лиц, которые не осуществляли реальной деятельности. На эти организации были открыты расчетные счета, с которых происходило обналичивание денежных средств.

Во время обыска у одного из обвиняемых были найдены составные части оружия. В ходе расследования допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски и наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.