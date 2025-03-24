В Татарстане фирма вернула долг 34 млн рублей после вмешательства следствия

В Татарстане завершили расследование уголовного дела против директора компании «Профмонтаж», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 34 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане фирма вернула долг 34 млн руб. после вмешательства следствия

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане фирма вернула долг 34 млн руб. после вмешательства следствия

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель организации представлял в налоговые органы декларации с ложными данными о взаимодействии с 10 контрагентами. Эти действия позволили компании уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль. Общий ущерб превысил 34 млн руб.

В ходе следствия фигурант полностью погасил налоговую задолженность. Учитывая это, а также ходатайство подозреваемого, следователь принял решение о прекращении уголовного дела в соответствии с законодательством при условии полного возмещения ущерба.

Артём Дергунов