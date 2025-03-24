В 2024 году более 30 тысяч человек перевезли морским транспортом в Сочи

За пять месяцев 2024 года, с мая по октябрь, в рамках развития прибрежного пассажирского сообщения на Черном море было перевезено около 30 тыс. пассажиров на скоростном судне на подводных крыльях «Севастополь» по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи. Об этом стало известно в ходе встречи Министра транспорта России Романа Старовойта с депутатом Госдумы Константином Затулиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также в летний период, с 9 июня по 24 июля, свыше 5 тыс. пассажиров воспользовались рейсами судна «Ялта» на маршруте Сочи — Анапа — Сочи.

Организация перевозок стала возможной по поручению главы России. Сейчас прорабатывается возможность запуска регулярного морского сообщения в Азово-Черноморском бассейне в навигацию 2025 года. В обсуждении участвуют представители региональных властей и бизнеса.

Кроме того, на встрече рассматривались вопросы развития наземной инфраструктуры. В частности, обсуждалась необходимость модернизации автодороги Туапсе — Майкоп протяженностью более 141 км, которая служит альтернативой перегруженной трассе М-4 «Дон» в курортный сезон. На повестке дня также остается вопрос устройства асфальтового покрытия на 7-километровом участке Шаумяновского перевала через Главный Кавказский хребет.

Мария Удовик