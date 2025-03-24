Жизнь по уму

Внедрение умных цифровых систем, таких как видеонаблюдение и умные счетчики, не только улучшает качество жизни, но и делает управление многоквартирным домом более эффективным, что подтверждается растущим интересом застройщиков и управляющих компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Сидоров Фото: Роман Сидоров

В Краснодаре прошл круглый стол, посвящённый современным технологиям в строительной отрасли, инновационным решениям в строительной отрасли, — «Строительство по ГОСТу: тенденции и технологии». Спикерами мероприятия стали директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко, директор по маркетингу проектной мастерской ITEM Дарья Барышева и представитель компании «КНАУФ» Николай Воронистый.

По словам Ирины Господенко, «Ростелеком» охватывает 2,4 млн домохозяйств Краснодарского края и Республики Адыгеи. Это практически 96% многоквартирных домов (МКД) двух регионов, а в частном секторе этот показатель достигает 48%. «С многоквартирными домами мы работаем уже много лет, предоставляя услуги компании, а в частном секторе активно строим оптические сети с 2023 года»,— уточняет спикер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Сидоров Фото: Роман Сидоров

На сегодняшний день доля рынка «Ростелекома» среди абонентов составляет 50%. То есть, как отмечает Ирина Господенко, из всех людей, имеющих дома интернет, половина пользуется услугами компании. Речь идет о домашнем интернете, интерактивном телевидении Wink, мобильной связи на базе дочерней компании T2), видеонаблюдении, а также всевозможных «умных» сервисах.

В частности, «Ростелеком» активно работает с застройщиками и управляющими компаниями. Как рассказала Ирина Господенко, в настоящий момент в России разработаны ГОСТы для «умных» домов. Пока еще они носят рекомендательный характер, однако для людей, приобретающих жилую недвижимость эти критерии могут являться весомыми аргументами при выборе комфортного и безопасного жилья. Разработчиками ГОСТов, куда вошли представители Минстроя, Минсвязи, Минпромторга и лидеры отрасли, выделено пять классов «умного» дома (А, B, C, D и E, где класс A — самый высокий). Градация зависит от набора «умных» сервисов, которые внедряются в МКД.

«Это сделано для того, чтобы потребитель, выбирая себе квартиру, мог рассчитывать на жилье соответствующего своим потребностям класса. Закон по присвоению классов многоквартирным домам со временем, по нашим прогнозам, будет распространяться и на те дома, которые были построены ранее, но до сих пор не укомплектованы хотя бы минимальным набором “умных” сервисов. Все это делается для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей», — говорит Ирина Господенко.

По ее словам, минимальный набор сервисов включает в себя «умный» домофон, видеонаблюдение с системой распознавания движения, датчики, мониторящие охранные и пожарные сигнализации, а также утечку газа. В обязательный набор также включены «умные» счетчики электроэнергии, воды как внутри квартиры, так и дома в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Сидоров Фото: Роман Сидоров

«Это необходимо для того, чтобы бесперебойно и без задержек подавать показания с приборов учета в ресурсоснабжающую организацию, чтобы не было различного рода “накруток” и чтобы люди, отсутствующие длительное время дома, не беспокоились о своевременной подаче показаний. Управляющая компания, в свою очередь, повышает эффективность собирания платежей с собственников. Очень важный момент — с “умными” счетчиками долги неплательщиков не раскидываются между жителями, исправно вносящими платежи за коммунальные услуги», — рассказывает Ирина Господенко.

Таким образом, «умный» домофон обеспечивает современный и безопасный доступ в дом для жителей и их гостей, а комплексное видеонаблюдение позволяет с помощью видеокамер осуществлять видеоконтроль любой точки в многоквартирном доме и на придомовой территории. «Умная» система контроля и управления доступом, а также «умный» шлагбаум обеспечивают контроль доступа на придомовую территорию жилого комплекса.

Многофункциональный сервис контроля за домом и придомовой территорией «Ростелеком. Ключ» в настоящее время, по словам спикера, доступен как для застройщиков, так и для управляющих компаний — в случае, если дом построен какое-то время назад и не был цифровизован. С управляющими компаниями, после установки оборудования, национальный провайдер заключает сервисный договор на ее обслуживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Сидоров Фото: Роман Сидоров

Ирина Господенко отмечает, что все сервисы, которые использует «Ростелеком», отечественной разработки, что обеспечивает безопасность. Это касается и технических решений, и программного обеспечения.

«В итоге жители получают безопасность и контроль. Сервисы защищают граждан от проникновения посторонних лиц на территорию жилого комплекса. Жители чувствуют себя гораздо спокойнее, когда они могут наблюдать с телефона за тем, кто приходит в дом или выходит из дома, как играют во дворе дома дети. Что касается комфорта, — это единое окно управления всеми вышеперечисленными сервисами. По необходимости, мы, вместе с управляющей компанией, делаем единый чат, где жители могут не только пользоваться сервисами, но и быть в курсе всех новостей УК, а также задать вопросы представителям УК», — говорит Ирина Господенко.

«Ростелеком» постоянно совершенствует и расширяет инфраструктуру для ЖК. Так, к примеру, уже внедряются электрозаправочные станции, поскольку, как показывает практика, до 95% времени зарядки электромобилей приходится на места проживания их владельцев.

«Также устанавливаются smart-опоры, которые усиливают сигнал мобильной связи и Wi-Fi, делая их доступными не только на территории квартир, но и на территории всего жилого комплекса. Устанавливаются тревожные кнопки, а “умные” домофоны по запросу интегрируются в систему безопасности региона. Сегодня есть дома, где установлены аналоговые домофоны, мы по запросу управляющей компании меняем в подъезде обычный домофон на “умный»,— говорит Ирина Господенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Сидоров Фото: Роман Сидоров

По данным за 2024 год, этот цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» используется в 335 городах России — почти в трети страны. По всей стране установлено уже более 120 тыс. умных устройств «Ростелекома», среди которых домофоны, комплексное видеонаблюдение, контроль доступа, счетчики и шлагбаумы. Сегодня свыше миллиона человек установили мобильное приложение «Ключ», чтобы управлять с телефона умным домофоном, шлагбаумом, просматривать записи с камер видеонаблюдения и автоматически получать показания счетчиков. Помимо технологичности, простоты использования и скорости работы, компания уделяет особое внимание прочности своих продуктов. Все устройства, предлагаемые сервисом «Ростелеком. Ключ», испытываются в лаборатории, что позволяет им бесперебойно работать в самых экстремальных условиях. В частности, самой холодной точкой, где установлен умный домофон от «Ростелекома» является Якутск, в котором средняя температура зимой составляет -40 °С.

Также в рамках бизнес-завтрака выступила директор по маркетингу проектной мастерской ITEM Дарья Барышева, которая рассказала о том, насколько важно закладывать в проектирование многоквартирных домов и прочих объектов недвижимости их эффективность. Это, по словам спикера, повышает затраты на проект приблизительно на 20%, зато экономия девелопера при реализации проекта — несравнимо большая.

Представитель компании «КНАУФ» Николай Воронистый рассказал участникам бизнес-завтрака об эффективных строительных материалах, которые, по его словам, сегодня, к сожалению, используют далеко не все строительные компании. От этого, в частности, страдает качество жизни купивших квартиру людей — трещины в перегородках, плохая звукоизоляция и так далее. Свое выступление господин Воронистый закончил обращением к застройщикам — строить более качественно, поскольку большой процент потенциальных покупателей недвижимости после разочарования уходит в сторону индивидуального строительства.

ПАО «Ростелеком»

https://www.company.rt.ru/