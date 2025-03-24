Температура воздуха поднимется до +11°С на территории Удмуртии к пятнице

До конца рабочей недели в Удмуртии сохранится влияние теплой западной части антициклона, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Прогнозируется погода без существенных осадков, температурный фон постепенно повысится до уровней климатических норм середины апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В предстоящую ночь температура воздуха опустится до -2..-7°С, а днем, 25 марта, поднимется до +4..+9°С. В середине недели ночные температуры будут колебаться в пределах -2..+3°С, в то время как в дневные часы ожидается +5..+10°С.

В пятницу, 28 марта, ночью температура составит -2..+3°С, а днем прогреется до +6..+11°С. В выходные дни существенно изменений в температурном фоне не ожидается, однако в субботу, 29 марта, местами возможны дожди.