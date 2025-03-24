В Самарской области отменили приказ о повышении тарифов на обращение с ТКО

Отменен приказ об установлении единого предельного тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области. Решение регионального комитета ценового и тарифного регулирования опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В октябре 2024 года власти Самарской области подписали приказ, по которому с 1 июля 2025 года предельный тариф на обращение с ТКО в регионе увеличится для населения и иных потребителей с 622 до 672,01 руб. Новый размер платы за услугу предполагалось установить до 31 октября того же года. Однако 20 марта на заседании в правительстве Самарской области чиновники решили не увеличивать тариф.

Георгий Портнов