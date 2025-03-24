На закрытом мусорном полигоне в Ростове начали установку оборудования дегазации

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова подписало муниципальный контракт со специализированной организацией на оказание услуг по содержанию и эксплуатации рекультивированного полигона ТБО в Северо-Западной промзоне города. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Согласно сообщению, контракт с подрядчиком подписан по результатам конкурсных процедур. Кто подрядчик и сумма контракта не называются.

«В настоящее время находится в процессе запуска в эксплуатацию оборудование по дегазации для очистки выбросов в атмосферу. Его мощность будет постепенно наращивается до проектной», - сказано в сообщении.

Сергей Иванов