Чистая прибыль удмуртского «Увадрев-холдинга» выросла почти в 2 раза в 2024 году

Чистая прибыль ООО «Увадрев-холдинг» составила 3,4 млрд руб. в 2024 году, что на 45,1% или 1 млрд больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах удмуртского предприятия на «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании при этом увеличилась на 28,8% за год, до 13,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты», панорама Фото: «Яндекс.Карты», панорама

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Увадрев-холдинг» было зарегистрировано в Ижевске в 2003 году. Как указано на сайте организации, она является градообразующим предприятием поселка Ува. Лесозавод был основан в 1935 году постановлением совнаркома Удмуртии. Сейчас территория комплекса занимает 57 га.

«Увадрев-холдинг» занимается производством фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит и других одревесневших материалов. Генеральным директором ООО является Любовь Останина, бенефициаром — Елена Серова. По данным на декабрь 2023-го, на предприятии насчитывалось 1,6 тыс. работников.