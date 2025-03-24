Новороссийские полицейские предупреждают о схемах мошенников с домофонами

Мошенники в Новороссийске пытаются получить код доступа к личным кабинетам жителей при звонке с заявкой о смене домофона в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для правдоподобия у жителей уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей. Мошенники могут предложить установить приложение или перейти по ссылке.

«Мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона. Устройство – новое, поэтому для установки каждому из жильцов придёт специальный код. «Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать. На самом деле это код для восстановления доступа к значимым личным аккаунтам»,— предупредил старший следователь по особо важным делам Управления МВД России по городу Новороссийску, майор юстиции Василий Козлов.

По его словам, подобные звонки уже поступают жителям Новороссийска. Сотрудники полиции призывают граждан не отвечать на незнакомые звонки, не сообщать никому никаких кодов и данных. В случае сомнений нужно обратиться в управляющую компанию и в полицию.

Алена Воробьева