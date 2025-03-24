На Дону усилят контроль за наркосодержащими препаратами в аптеках

На заседании областной антинаркотической комиссии врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призвал правоохранительные органы усилить контроль за продажей наркосодержащих препаратов без рецепта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ростовская область занимает 76-е место в России по уровню смертности от наркотиков и алкоголя. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области Павел Махонин сообщил, что в 2024 году в регионе зарегистрировано 246 случаев смертельных отравлений наркотиками и психотропными веществами. Из них 207 связаны с синтетическими средствами.

Николай Аксенов