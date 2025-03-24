В Оренбургской области открылись для движения еще четыре моста

В Оренбургской области, по данным на 14:00 (MSK+2) 24 марта, открылись для движения еще четыре моста. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Речь идет о мостах: через р. Большой Кинель на первом километре подъезда к с. Новоаширово от автодороги Покровка — Рязановка в Матвеевском районе, через р. Урус-Кискен на 14 км автодороги Шильда — Майский в Адамовском районе, через р. Суундук на 28 км той же дороги и через р. Малый Уран на первом километре автомобильной дороги Хортица — Шар в Александровском районе.

Кроме того, открыты участки дорог Орск — граница Республики Башкортостан в Гайском муниципальном округе, участок обхода с. Асекеево в Асекеевском районе, подъезд к пос. Медведка от автодороги М-5 «Урал» в Тоцком районе, участок дороги Брацлавка — Каменецк в Адамовском районе и подъезд к с. Новоаширово от автодороги Покровка — Рязановка в Матвеевском районе.

В правительстве отмечают, что к уменьшению количества переливов талых вод через региональные и межмуниципальные дороги привели похолодание и сход основной массы снега.

В регионе из-за паводка остается закрытым еще 31 объект — 24 низководных моста и 7 участков с переливами через проезжую часть. На востоке Оренбуржья из-за подъема воды в реке Орь оказался подтопленным мост на 1 км автодороги Орск — Джанаталап. Движение прекращено.

Сабрина Самедова