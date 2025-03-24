Экс-начальника филиала ВСК будут судить по обвинению в мошенничестве при ремонте пермского военного госпиталя

Главное военное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермский военный госпиталь

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермский военный госпиталь

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным следствия, господа Сухов, Сергель и Кравченко в ходе выполнения контрактов завысили стоимость выполненных работ по капитальному ремонту объектов, тем самым похитили более 35 млн руб. Среди объектов, в ходе ремонта которых были похищены деньги, находился и Пермский военный гарнизонный госпиталь. Сергей Сухов был арестован судом и в настоящее время содержится в СИЗО. Дмитрий Сергель скрылся и объявлен в межгосударственный розыск. Следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн руб.