В Оренбуржье «Техальянс» наказан за срыв ремонта дамбы

Оренбургское УФАС включило в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «Техальянс» за срыв контракта на аварийно-восстановительные работы прорана на Орской дамбе. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка, проводившаяся по заявлению управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска, выявила, что «Техальянс» уклонился от заключения контракта на ликвидацию последствий весеннего паводка 2024 года в поселке Лесоторговый. Сумма контракта составляла 70 млн 742 тыс. руб.

«Учитывая недобросовестное поведение, ООО «Техальянс» включено в РНП на два года»,— сообщили в УФАС.

Алексей Алексеев