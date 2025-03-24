Суд прекратил уголовное дело уфимца за вмешательство в работу следователя

Октябрьский райсуд Уфы прекратил уголовное дело в отношении местного жителя за вмешательство в работу следователя (ч. 2 ст. 294 УК РФ) из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности, говорится в опубликованном на сайте суда постановлении.

Согласно материалам дела, уголовное дело в отношении обвиняемого возбудили в октябре 2021 года за вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере (приговорен к 8 годам лишения свободы). В декабре 2022 года старший следователь уведомила обвиняемого об окончании следственных действий, после чего он приступил к ознакомлению с материалами дела. Получив 10 томов в подшитом и пронумерованном виде, обвиняемый, в частности, желая узнать личность засекреченного свидетеля под псевдонимом «Павел Морозов», в служебном кабинете следователя вырвал лист, где была эта информация, и уничтожил его.

Прекращая уголовное дело, суд учел, что преступление относится к категории небольшой тяжести и срок давности уголовного преследования истек в декабре 2024 года.

Венера Хисамова