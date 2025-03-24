Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о принципе работы нового маркетплейса яхтенных туров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Больше яхтсменов — больше свободных людей»,— так рассуждает создатель сервиса ImSkipper Георгий Им. В марте во время выставки MITT в Москве прошел конкурс инновационных проектов в индустрии туризма и гостеприимства. В финал попали 12 проектов в трех ключевых направлениях: TravelTech, HotelTech и MICE. Экспертное жюри выбрало трех победителей, среди них как раз ImSkipper — маркетплейс яхтенных туров, где забронировать морское путешествие так же легко, как снять номер в отеле. Речь не об аренде яхты, например, сразу на неделю, а о бронировании кают на яхтах в организованных турах, что делает услугу значительно дешевле. Маршрут уже построен, программа составлена, а отвечает за процесс профессиональный капитан (шкипер).

Основатель Георгий Им — чемпион России, обладатель Кубка страны в классе Open 800, чемпион Италии в классе J/70 и призер множества других национальных и международных соревнований. После пандемии, оставшись без работы, он собрал предложения партнеров и привлек первые €10 тыс. инвестиций. Потом пригласил команду профессионалов, также искренне влюбленных в море и паруса.

Стартовая страница ImSkipper представляет собой простую доску объявлений, где все опции разделены на категории. В основном продаются места на борту яхт, которые участвуют в круизе или регате. Например, участие в недельной регате в турецком Мармарисе на десятифутовой парусной яхте обойдется в €700. Тур включает пять дней тренировок с отработкой маневров и два дня динамичных гонок в живописной акватории Турции. Недельные круизы ultra all inclusive начинаются от €500, можно взять всю лодку за €2,75 тыс. Основные страны — Греция, Турция, Черногория. Отдельно можно стать участником целого приключения на месяц — перегоне яхты. Также авторы сервиса предлагают клиентам краткие курсы обучения, дневные рыбалки или услуги подбора капитана. Такими темпами яхтинг и правда имеет шансы даже в России выбраться из нишевых групп в соцсетях и стать более популярным направлением туристического бизнеса.

Яна Лубнина