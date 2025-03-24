Криштиану Роналду удерживает вершину

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какой доход получают звезды в том числе за счет рекламных контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / Reuters Фото: Pedro Nunes / Reuters

Доходы спортсменов иногда пугают девятизначными цифрами. Но кто же из них самый высокооплачиваемый в мире прямо сейчас? Многие издания постоянно публикуют подобные рейтинги. В 2025-м в десятке пять футболистов, три баскетболиста и лишь два представителя других видов спорта — бейсбола и американского футбола.

Причем Джаред Гофф, квотербек из «Детройта», замыкает эту десятку с доходом в $85,5 млн. Чистая зарплата игрока составляет $53 млн, остальное — рекламные контракты. Немногим больше зарабатывает звезда «Реала» Килиан Мбаппе — $90 млн. Это девятая строчка рейтинга. Недалеко оторвались футболисты Карим Бензема, заработавший $104 млн, и Неймар — на его счета пришло $110 млн. Оба выступают в Саудовской Аравии и локацию менять не собираются.

Среди первых трех позиций аж два футболиста, которые также давно покинули европейские суперклубы, но при этом остались в финансовом топе. Третья строчка у Лионеля Месси, который выступает за команду «Интер Майами» в США. Футбольный гений заработал $135 млн, из которых за игру в футбол ему причитается всего $65 млн, остальное — деньги рекламные. Вторая позиция — у бейсболиста из Испании Джона Рама. Его доход составил увесистые $218 млн, из которых $190 млн — чистая зарплата.

Самым же дорогим действующим спортсменом планеты официально является футболист Криштиану Роналду. $286 млн в год, которые приносят португальцу контракт с клубом «Аль-Наср», вне конкуренции. Причем $200 млн — это зарплата, остальное — бонусы. Если учесть, что в феврале этого года Криштиану стукнуло 40 лет, а он не собирается завершать карьеру, то, скорее всего, в ближайшее время спортсмен, который сможет столкнуть звезду с первой позиции рейтинга самых высоких зарплат мира, вряд ли найдется.

Владимир Осипов