Экс-чиновник из Тольятти возглавил минтранс Удмуртии

Геннадий Таранов приступил к исполнению обязанностей министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики в понедельник, 24 марта. До этого, с 2008-го по 2012 годы, он работал руководителем департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи в администрации Тольятти. О кадровых перестановках сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Назначение Геннадия Таранова произошло на фоне кадровых перестановок в республиканском минтрансе. Они были связаны с недовольством главы региона и жителей Удмуртии работой в этом направлении.

В частности, Александр Бречалов отметил, что «команда, которая занималась дорогами в Ижевске, не справилась с задачей». В связи с этим ответственной за дороги в городе была назначена Анна Зверева.

Георгий Портнов